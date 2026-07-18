На складе Wildberries в Котовске пострадали 25 человек

Логистический центр Wildberries в Свердловской области Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что при ударе беспилотников по складу в Котовске пострадали 25 человек.

"По уточненной информации, в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек", - написал Первышов в своем канале в Мах.

Он уточнил, что 23 пострадавших госпитализированы в больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. В результате атаки семь человек погибли на месте.