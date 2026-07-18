В тамбовском селе в ходе атаки БПЛА повреждены четыре дома, нарушено энергоснабжение

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Четыре жилых дома повреждены в результате атаки ВСУ в селе Кузьмино-Гать Тамбовского муниципального округа (Тамбовская область), сообщил глава округа Александр Орионов.

"Сегодня в результате преступной атаки украинского режима произошло несколько прилетов в Котовске, трагедия, погибли жители, много пострадавших. Тамбовский муниципальный округ также пострадал. Нахожусь сейчас на месте событий в селе Кузьмино-Гать. Здесь четыре дома (повреждены), разбиты окна, двери (...). Но самое главное, нет ни погибших, ни пострадавших", - сообщил он в своем видео в мессенджере Мах в субботу.

Орионов отметил, что все взрывоопасные предметы обезврежены, безопасность обеспечена.

По его словам, в селе также нарушено электроснабжение, проводятся восстановительные работы, которые планируется завершить в течение нескольких часов.

Как сообщалось, в ночь на 18 июля БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Тамбовской области. В результате происшествия, по последним данным, семь человек погибли и 25 пострадали, из них семь человек - в тяжелом состоянии.

"Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям", - написал глава Тамбовской области Евгений Первышов в мессенджере Мах.