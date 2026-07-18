Два человек погибли, один пострадал из-за атак беспилотников в ДНР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, один пострадал в результате атак ударных беспилотников в Донецкой народной республике в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще один мирный житель Республики пострадал сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены многоквартирный жилой дом, восемь объектов гражданской инфраструктуры, пятнадцать грузовых автомобилей в городских округах Горловка, Шахтерск, Дебальцево, Макеевка, Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах".