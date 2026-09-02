Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,3%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду сохранил нисходящий импульс вечерней сессии вторника из-за опасений новой эскалации конфликта вокруг Украины, а также недружественных действий Германии в адрес России; сдерживающим фактором выступает выросшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $95 за баррель) на фоне новых взаимных ударов США и Ирана на Ближнем Востоке. Индекс IMOEX2 за минуту торгов потерял 1,3% и откатился ниже 2160 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2158,22 пункта (-1,3%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Аэрофлота" (-4,9%), "НЛМК" (-3,9%), Совкомбанка (-2,8%), "Северстали" (-2,3%), "ММК" (-2,3%), "Русала" (-2,3%), "ВК" (-2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 сентября, составляет 86,753 руб. (+37,37 копейки).

Также подешевели акции "Яндекса" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "Татнефти" (-1,8%), "Хэдхантера" (-1,8%), "Газпрома" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,7%), "Норникеля" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,5% "префы"), "АЛРОСА" (-1,3%), "МТС" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -1,1% "префы"), ВТБ (-1%), "ИКС 5" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,7%), "Полюса" (-0,4%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил вечером во вторник, что российской стороне комфортно работать с теми американскими переговорщиками, которых выбрал президент США Дональд Трамп, но российская сторона готова взаимодействовать со всеми, кто может внести конкретный вклад в переговорный процесс.

"Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием. И если кто-то может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. А если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот процесс - в известной степени замороженный на сегодняшний день - то в целом мы не против", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопрос, нужны ли новые переговорщики по Украине с американской стороны.

По словам Путина, Россия хочет прекращения конфликта на Украине. "Мы хотим не заморозить, мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине, в Европе и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопрос о предложении президента Казахстана заморозить конфликт по линии соприкосновения.

Президент РФ также отметил, что никто из партнеров России не оказывает некорректного давления и ничего не навязывает.

Также Путин сообщил, что Вооруженным силам РФ были даны указания по подготовке и нанесению ударов по объектам ТЭК на территории Украины в качестве ответной меры. "Вооруженным силам Российской Федерации дано указание по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим - получат ответ", - сказал Путин во вторник на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента с БПЛА в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина.

Германия намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России, сообщил ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому власти ФРГ бездоказательно обвиняют Россию.

"Трудно это прокомментировать, потому что, если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно", - сказал Песков журналистам, комментируя решения властей ФРГ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил во вторник, что лидеры России, США и КНР Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на скором саммите АТЭС, эта тема затрагивалась на двусторонних переговорах Путина и Си Цзиньпина. "Тема затрагивалась, да", - сказал Ушаков ИС "Вести", отвечая на вопрос, затрагивалась ли тема трехстороннего саммита лидеров России, США и КНР.

По его словам, Си Цзиньпин как хозяин саммита АТЭС упомянул, что "судя по всему" приедет Трамп, Путин тоже приглашен. "Если получится, как было сказано, можно будет организовать и встречу на троих, или по крайней мере с каждым обязательно встретиться", - сказал помощник главы государства.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу основной сессии вторника растеряли существенную часть внутридневного роста и отступили от психологически важных отметок 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно, а на вечерних торгах продажи усилились. Инвесторы в РФ не получили новых обнадеживающих фундаментальных сигналов и сохраняют осторожность, констатирует аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций вырос с начала недели на фоне известий об активизации дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активизируют переговоры по украинскому направлению. Дополнительным позитивным фактором выступают ранее сделанные заявления Владимира Путина о том, что Россия движется по пути урегулирования украинского конфликта. В совокупности эти сообщения усиливают ожидания возможного возобновления переговорного процесса.

Для индекса МосБиржи уровнем сопротивления выступает рубеж 2200 пунктов, после пробития которого возможно закрепление рынка в диапазоне 2200-2340 пунктов. Однако при сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2100 пунктов, считает Абрамов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1% во главе с Nasdaq на фоне усиления глобальной распродажи облигаций, что вызвало повышение их доходностей до многолетних максимумов. Кроме того, выросли нефтяные цены из-за угасающих надежд на скорое разрешение конфликта вокруг Ирана, отмечают эксперты.

Первый месяц осени традиционно является слабым для фондового рынка. По данным Fisher Investments, с 1926 года индекс S&P 500 в среднем терял 0,7% в сентябре, что делает этот месяц единственным в году с отрицательной средней динамикой.

Игроки сейчас оценивают вероятность повышения Федеральной резервной системой базовой процентной ставки на заседании в сентябре на 25 базисных пунктов примерно в 68,2% по сравнению всего с 39,6% неделей ранее, по данным FedWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе снизился до 54,6 пункта по сравнению с 55,6 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем предполагали уменьшение до 55,2 пункта, по данным Trading Economics. ISM Manufacturing остается выше пограничной отметки 50 пунктов восемь месяцев подряд.

В Азии утром в среду также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,8%, австралийский ASX - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 3,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжили рост, ускорившийся с начала недели на новостях о возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке после паузы, продолжавшейся с конца июля. США и Иран обменялись взаимными ударами, а американский президент Дональд Трамп пригрозил новыми атаками на иранские объекты, ослабив надежды на то, что конфликт перейдет в стадию экономического противостояния.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в среду составила $95,44 за баррель (+0,9% и +4,6% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $90,68 за баррель (+0,5% и +5,2% накануне).

Президент США Дональд Трамп во вторник написал в соцсети Truth Social, что "США наносят удары по иранским целям рядом с Ормузским проливом. Это масштабные и мощные удары". По его словам, это удары "в ответ на неудачную попытку Ирана провести минирование в проливе, где в настоящее время мин нет", и на ракетные удары Ирана по военной базе США в Иордании.

Трамп также предупредил, что если Иран ответит на эту атаку, то "они получат гораздо более мощный удар". При этом, по его словам, это будет "не самой крупной американской атакой - такая атака ждет своего часа, а когда это произойдет, то от Ирана почти ничего не останется".

Трамп также сообщил в интервью Fox News, что нанесенные во вторник удары США по Ирану были нацелены на радары. "Они попытались отремонтировать радары, так как без них они совершенно слепы. Мы подождали и ударили, когда ремонт был близок к завершению", - сказал американский президент.

Иранские военные заявили, что дадут мощный ответ на недавние американские удары, сообщило во вторник агентство "Мехр" со ссылкой на генштаб ВС ИРИ и командование КСИР.

Телеканал Press TV сообщил позже во вторник, что иранские военные начали наносить удары по американским силам на Ближнем Востоке. Согласно его информации, силы Ирана использовали ракеты и беспилотники для атак по базам США в регионе.