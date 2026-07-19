ВС США перехватили пять связанных с Ираном судов после возобновления блокады

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - С момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили пять связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска продолжают обеспечивать полное соблюдение действующей военно-морской блокады Ирана. По состоянию на 18 июля Центральное командование США перенаправило пять коммерческих судов и вывело из строя одно", - говорится в сообщении.

Силы CENTCOM возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них, возобновили 14 июля. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования США перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.