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Умер телеведущий Сергей Шолохов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Сергей Шолохов скончался на 68-м году жизни, сообщил его пасынок, музыкант Всеволод Москвин.

"С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно", - написал Москвин в соцсети.

Шолохов родился в Ленинграде в 1968 году. Приобрел популярность в конце 1980-х годов как один из авторов и ведущих публицистической программы "Пятое колесо" на Ленинградском телевидении, в рамках которого подготовил вместе с музыкантом Сергеем Курехиным сюжет-мистификацию "Ленин - гриб". С 1991 года выпускал программу "Тихий дом", которая до 2017 года с перерывами выходила на разных каналах федерального телевидения.

Снимал документальные фильмы, возглавлял продюсерский центр "Петербург - Культура".

Петербург Сергей Шолохов
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