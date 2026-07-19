Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве четырех предприятий, создающих элементы ракет "Фламинго", "Нептун-МД" и БПЛА

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что целями ночного удара в Киеве стали четыре предприятия, создающие элементы для крылатых, управляемых, оперативно-тактических ракет и беспилотников.

"Поражены в городе Киеве: киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО "Радионикс"), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД" и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект "Клон")", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, также на этом предприятии ведется модернизация, техническое обслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолетов МиГ-29.

Минобороны РФ сообщило, что поражено киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем"), производящее компоненты систем управления для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД" и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект "Клон").

Кроме того, целью стало производственное предприятие Киев-90 (ООО "Меридиан" им. С.П.Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет "Нептун-МД".

Российские военные сообщили, что нанесен удар по мощностям ООО "Оаклайн" Киев, где шло производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа "Дип страйк", изготовление деталей из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранение БПЛА.