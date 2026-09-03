Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ 3 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг, 3 сентября, выступит на пленарном заседании XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Центральным событием (форума - ИФ) будет пленарное заседание, оно пройдет 3 сентября, и в нем, вместе с президентом России Владимиром Путиным, примут участие президент Индонезии Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы Ньо Со и заместитель премьер-министра Госсовета КНР Дин Сюэсян. Наш президент, как обычно, выступит с большой речью. Вопросы будут затронуты, в том числе, весьма важные", - рассказал журналистам в преддверии форума помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что в этом году на форуме ожидается свыше 5 тыс. участников и представителей порядка 70 стран. Главным гостем форума станет президент Индонезии Прабово Субианто. Также, по словам Ушакова, солидные деловые команды приедут из Индии, Мьянмы, Лаоса и некоторых других стран АСЕАН.

"Перед началом пленарного заседания Владимир Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Субианто. Эти переговоры пройдут в формате делового завтрака", - отметил Ушаков.

А непосредственно перед выходом на пленарное заседание, как сообщил Ушаков, российский президент встретится со всеми его участниками, "и они вместе пройдут на сцену, чтобы выступить и потом ответить на вопросы журналистов".