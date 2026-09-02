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"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки наводнения в Непале

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" передал снимки наводнения в Непале, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

На спутниковых снимках показано, как разлилась река Трисули в Непале во время наводнения.

"Спутник Роскосмоса сфотографировал реку Трисули с высоты около 500 км больше чем за месяц до наводнения и через два дня после", - говорится в комментарии госкорпорации к опубликованным снимкам.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение.

Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию Непала сообщили, что в результате разрушительного наводнения число погибших возросло до 1127 человек. Почти 5 тыс. до сих пор числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным, причиной природной катастрофы мог стать сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением.

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Роскосмос
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