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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах ФРГ в Москве

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах ФРГ в Москве
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах ФРГ в России Бернд Финке в среду был вызван в МИД РФ на фоне последних заявлений и действий германских властей, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Финке вызвали 2 сентября в МИД России "на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии", говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Накануне ФРГ объявила о мерах в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа нынешнего года.

Так, посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест. Кроме того, анонсировано введение санкций и вынесено требование о закрытии до 18 сентября 2026 года Генерального консульства России в Бонне, а также прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года, что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

Российский посол в ФРГ отверг обвинения немецкой стороны "как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на действия германских властей.

МИД РФ Германия
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