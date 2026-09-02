Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в Россию и обещает поставить дополнительные рейсы для пассажиров, чьи полеты были отменены, следует из заявления перевозчика.

"По итогам ежедневной оценки операционной деятельности по всей нашей маршрутной сети, рейсы в Россию, запланированные на ночь с 1 на 2 сентября, были отменены по техническим и операционным причинам. За исключением указанных отмен, со 2 сентября наши рейсы выполняются в соответствии с расписанием. Для пассажиров, чьи вылеты отменили, также организуются дополнительные рейсы", - говорится в сообщении.

Как пояснили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ), туроператоры надеются на то, что уже к концу дня 2 сентября расписание стабилизируется и всех пассажиров, чьи полеты были отменены, пересадят на другие рейсы.

"Самостоятельным пассажирам мы рекомендуем связываться с авиакомпаниями для уточнения статуса рейса, а организованным - со своими туроператорами, которые при необходимости оказывают всю необходимую поддержку, предоставляют питание и размещение. На данный момент Российский союз туриндустрии и входящие в него крупные туроператоры не фиксируют массовых жалоб и обращений туристов в связи с отменами рейсов", - сообщил глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Аэропорт Внуково в среду сообщил об отмене шести пар рейсов турецкой авиакомпании Pegasus из Стамбула, Антальи, Измира и Бодрума. Еще два рейса отменила авиакомпания Turkish Airlines из Стамбула. Отменены также рейсы Pegasus за 2 сентября из Антальи в Уфу, Санкт-Петербург и Самару.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что турецкие перевозчики перевозят в Турцию порядка 50% российских туристов.