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ФАС проверит обоснованность цен на сахар в рознице в РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ФАС России направила запросы в крупнейшие федеральные торговые сети с тем, чтобы проанализировать ценообразование на сахар в рознице.

Как сообщает служба, запрошена информация за период с 1 июля по 31 августа 2026 года о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объемах его закупки и реализации. При этом анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого организациями сахара вне зависимости от его ценового сегмента.

"На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость на полке", - говорится в сообщении.

При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Как сообщил Росстат в среду, розничные цены на сахар-песок за неделю с 25 по 31 августа выросли на 0,9%, с начала года - на 25,8%. Это самые высокие темпы роста на продрынке (за исключением динамики цен на некоторые виды плодоовощной продукции).

ФАС Росстат
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ФАС проверит обоснованность цен на сахар в рознице в РФ

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