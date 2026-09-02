МИД РФ отвергает обвинения Берлина в причастности России к инциденту в Лейпциге

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Москва решительно отвергает предъявленные официальным Берлином обвинения в причастности России к якобы имевшему место в аэропорту Лейпцига инциденту, сообщили в МИД РФ.

"2 сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в России. Немецкому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает предъявленные официальным Берлином абсолютно надуманные обвинения в причастности России к якобы имевшему место в аэропорту Лейпцига инциденту", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в среду.

Дипломату также указали, что "решение правительства ФРГ о закрытии (...) Генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине расценивается РФ как очередной шаг на пути окончательного разрушения создававшегося многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов потенциала двусторонних отношений".

На Смоленской площади заявили, что "Берлин сознательно пошёл на откровенную провокацию, целью которой является эскалация в российско-германских отношениях".

"Действия германских властей получат жёсткий ответ", - подчеркнули в МИД РФ.

Временный поверенный в делах Германии в России Бернд Финке был вызван в МИД РФ в среду на фоне последних заявлений и действий германских властей.

Накануне ФРГ объявила о мерах в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа.

Так, посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в немецкий МИД, где ему был заявлен протест. Кроме того, анонсировано введение санкций и вынесено требование о закрытии до 18 сентября 2026 года Генерального консульства России в Бонне, а также прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года, что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

Российский посол в Германии отверг обвинения немецкой стороны "как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу".