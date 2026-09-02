Что произошло за день: среда, 2 сентября

Задержание Лидии Мониавы, отмена нескольких рейсов из Турции и допуск российских лыжников

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ вызвал временного поверенного в делах ФРГ в Москве. Ему было заявлено, что Москва решительно отвергает предъявленные официальным Берлином обвинения в причастности России к якобы имевшему место в аэропорту Лейпцига инциденту.

- Минфин рассчитывает продать госпакет "Шереметьево" ближе к концу года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

- Глава Минтранса пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации. Так Андрей Никитин прокомментировал угрозу Владимира Зеленского закрыть с помощью беспилотников небо над Россией для гражданской авиации.

- Глава фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава задержана по подозрению в распространении фейков о ВС РФ. На допросе свою вину в инкриминируемом деянии она не признала.

- Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько рейсов в РФ. Это связано с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над рядом российских городов. Туроператоры пересаживали туристов на рейсы других авиакомпаний. Вечером стало известно, что Pegasus возобновила полеты в Россию и обещает поставить дополнительные рейсы для пассажиров.

- ЕС рассматривает просьбу Украины на оплату комплексов Patriot. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Киев запросил "несколько миллиардов евро" для расходов на ПВО.

- В КСИР сообщили, что в Ормузском проливе на минах подорвались два танкера. Между тем министр энергетики США заявляет, что в понедельник Ормузский пролив смогли пройти суда с 17 млн баррелей нефти.

- Российских лыжников допустили до международных стартов. Они будут выступать в нейтральном статусе.