Пожар начался на нефтебазе в подмосковном Ногинске после падения обломков дрона

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за падения беспилотника произошел пожар на территории нефтебазы в Ногинске.

"Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия - в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Воробьев добавил, что в целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения.

"Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко", - уточнил глава региона.

По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске, 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.