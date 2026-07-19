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Более 1 млн записей о залоговом транспорте внесено в публичный реестр с начала года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Федеральной нотариальной палате (ФНП) заявили о росте залоговой активности транспорта в реестре уведомлений о залогах движимого имущества.

"Количество записей о залоговом транспорте в публичном реестре нотариата увеличилось на 16% с июля прошлого года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФНП.

По данным нотариата, на 1 июля в реестре всего содержится более 15,8 млн записей о заложенных транспортных средствах. Для сравнения - год назад в нем было 13,6 млн уведомлений. Записи в реестр вносят нотариусы, получив соответствующую информацию от залогодателя или залогодержателя, чаще всего это банки.

"Непогашенный долг и обременение на ТС не мешают его продать. Это не станет препятствием и для регистрации машины в ГАИ. При этом к новому хозяину переходят финансовые обязательства прежнего собственника. И, если тот перестанет выплачивать кредит, банк переключится на новоиспеченного владельца. Придется вернуть или деньги, которые должен другой человек, или авто", - отметили в ФНП.

В Палате подчеркнули, что любой желающий круглосуточно и бесплатно может проверить транспортное средство на предмет залога с помощью реестра. Как отмечают в нотариате, реестр не только помогает защитить добросовестных покупателей, но и стал одним из главных регуляторов законности и прозрачности залоговых отношений.

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества (РУЗДИ) начал работу на базе Единой информационной системы нотариата в 2014 году. Он был запущен по поручению президента РФ для того, чтобы пресечь мошеннические схемы с продажей уже заложенных машин.

По данным ФНП, "помимо автотранспорта, в реестре фиксируются данные о залоге в отношении различного движимого имущества - от техники и драгоценностей до сельскохозяйственных животных и саней с оленями".

ФНП Федеральная нотариальная палата
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