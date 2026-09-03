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Лавров заявил, что Запад стремится не урегулировать, а заморозить конфликт на Украине

Лавров заявил, что Запад стремится не урегулировать, а заморозить конфликт на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытом диалоге "Дипломатия правды" в рамках Восточного экономического форума - 2026
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Запад стремится не урегулировать украинский конфликт, а заморозить его, сохранив угрозу на российских границах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Они хотят этот раздражитель сохранить на веки вечные. Но помимо того, что это неприемлемо в практическом плане как прямая материальная угроза на наших границах со стороны НАТО - они там принимать не будут, но говорят уже: мы принимать не будем, пока, пока, но дадим те же самые гарантии, которые имеют члены НАТО. Так вот, помимо того, что они хотят создать по итогам этого конфликта, они его не урегулировать хотят, а заморозить, сохраняя вот угрозу на наших границах", - сказал он, выступая в рамках лектория Российского общества "Знание" "на полях" XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, Лавров отметил, что западные страны в настоящее время "не говорят про стратегическое поражение так часто, как раньше". "Они говорят, надо немедленно ради спасения жизни остановить боевые действия по линии фронта, по линии соприкосновения. И тогда, это тоже открыто декларируется, мы, Запад, НАТО, Евросоюз, введем на оставшуюся украинскую территорию стабилизационные силы. И вот будем гарантировать безопасность Украины уже в ее новых очертаниях, не признавая то, что русские забрали Донбасс, Новороссию и Крым", - отметил глава МИД РФ.

Сергей Лавров МИД РФ ВЭФ НАТО
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