Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы в текущую приемную кампанию

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Более 1 млн абитуриентов уже зачислены в российские вузы в приемную кампанию 2026 года, из них по новой системе высшего образования поступили почти 58 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Так, на бакалавриат поступили 618 748 человек, на специалитет - 171 603 человека, в магистратуру - 189 499 человек.

В рамках пилотного проекта по реформе системы высшего образования, в который входят 17 вузов, на программы базового высшего образования зачислены 44 482 абитуриента, на специализированное высшее образование - 13 231 человек.

"Приемная кампания 2026 года завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру завершится не позднее 30 ноября", - напомнили в министерстве.