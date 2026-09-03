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Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего из-за БПЛА

Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего из-за БПЛА
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан считает эффективной мерой поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, введение в 2027 году моратория на проверки со стороны надзорных органов.

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"Я уверен, что эффективным инструментом (будет) объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе и органов прокуратуры", - сказал Гуцан в ходе Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о мерах поддержки пострадавшего от атак бизнеса.

По его словам, также эффективной мерой поддержки будет предоставление отсрочек для пострадавших предпринимателей периодов внесения обязательных платежей и направления налоговой отчетности.

"Установление для них (субъектов малого и среднего бизнеса) льготного периода погашения заемных средств перед банками без ухудшения кредитной истории", - предложил генпрокурор.

Александр Гуцан Генпрокуратура РФ
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