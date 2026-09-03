Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего из-за БПЛА

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан считает эффективной мерой поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, введение в 2027 году моратория на проверки со стороны надзорных органов.

"Я уверен, что эффективным инструментом (будет) объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе и органов прокуратуры", - сказал Гуцан в ходе Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о мерах поддержки пострадавшего от атак бизнеса.

По его словам, также эффективной мерой поддержки будет предоставление отсрочек для пострадавших предпринимателей периодов внесения обязательных платежей и направления налоговой отчетности.

"Установление для них (субъектов малого и среднего бизнеса) льготного периода погашения заемных средств перед банками без ухудшения кредитной истории", - предложил генпрокурор.