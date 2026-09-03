"Росатом" исполнит все параметры акционерного соглашения в ГК "Дело"

Глава "Росатома" Алексей Лихачев Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом", владеющая 49% группы компаний "Дело", намерена выполнить все параметры акционерного соглашения и настроена на реализацию механизма "русской рулетки" по выкупу доли партнера по ГК "Дело" Сергея Шишкарева (51%).

"Мы исполним все параметры соглашения и мы абсолютно настроены на реализацию механизма "русской рулетки", каким бы новаторским он ни был", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев журналистам на полях ВЭФ-2026.

"Росатом" не смог завершить назначенную на 28 августа сделку по выкупу доли партнера по группе компаний "Дело" Шишкарева в рамках "русской рулетки".

В назначенную дату стороны должны были подписать и нотариально удостоверить все необходимые документы по переводу доли Шишкарева в ООО УК "Дело" в пользу "Росатома", "однако ни Сергей Шишкарев, ни его представители на закрытие сделки не явились", - сообщили в госкорпорации.

Основатель ГК "Дело" Шишкарев ранее заявлял, что требует точного соблюдения условий договора с "Росатомом" по выкупу его доли в ГК "Дело", без этого не согласен с акцептом оферты госкорпорации. В заявлении он подчеркнул, что речь не идет об отказе от исполнения договора, а касается исключительно точного и полного соблюдения процедур.

Основатель ГК "Дело" также сообщил, что направил на имя Лихачева предложение сосредоточить имеющиеся ресурсы, усилия и компетенции на стабилизации ситуации в ГК "Дело". Шишкарев также предложил госкорпорации докапитализировать компанию за счет суммы, предусмотренной для выплаты в его адрес в рамках сделки.

В свою очередь глава Росатома на ВЭФ-2026 прокомментировал, что "в чем-то мы с Сергеем Николаевичем (Шишкаревым) согласны. Например, в том, что надо как можно скорее сделку завершать, потому что компания "Дело" сейчас находится в сложном положении".

"С другой стороны, от нас Сергей Николаевич (Шишкарев) требует такого, с точностью до миллиметра, до запятой, до точек над буквой "ё" исполнения всех параметров", - сказал он.

"Наши намерения полностью прописаны в нашем акционерном соглашении и пошагово мы их будем выполнять", - сказал Лихачев.

Глава "Росатома" указал, что группа компаний "Дело" перекредитована. "Необходимо очень серьезное финансовое плечо, разговор с банками о реструктуризации задолженности, об оптимизации финансовой политики компании. Мы обладаем такой мощью, таким финансовым плечом, такими возможностями с банками", - сказал Лихачев.

Он также добавил, что существует много вызовов, связанных с боевой ситуацией на северо-западе страны, в Азово-Черноморском бассейне и нужны дополнительные меры для защиты активов компании.

По словам Лихачева, также важен авторитет "Росатома" в продвижении интересов "Дела" в сфере зарубежных проектов.

Госкорпорация "Росатом" в феврале заявила, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". В марте тот официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации долю в ГК "Дело". По условиям "русской рулетки" цена выкупа Шишкаревым доли "Росатома" была определена в 74 млрд руб., доли Шишкарева - в 77 млрд руб.

В конце июня Шишкарев отказался от выкупа доли партнера в ГК "Дело", право хода в "русской рулетке" перешло к "Росатому". В начале июля глава "Росатома" сообщал, что госкорпорация приняла корпоративное решение выкупить долю партнера по группе компаний "Дело" Шишкарева в рамках "русской рулетки".