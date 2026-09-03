Лавров заявил, что Институт Гете в России будет закрыт

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Отделения Института Гете в России будут закрыты после закрытия российского культурного центра в Берлине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали", - сказал он, выступая в рамках лектория Российского общества "Знание" "на полях" XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

Комментируя тему закрытия российского учреждения в Берлине, Лавров заметил: "То есть они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации, которое оставалось, несмотря на все вот эти украинские перипетии в наших отношениях с Западом".