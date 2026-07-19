Тело погибшей туристки эвакуировали из ущелья в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали тело погибшей туристки из Свердловской области, которая упала в обрыв во время похода в горах Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Поисковые работы в урочище Джилы-су завершены.

Тело 44-летней погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе. Туристка была в составе экскурсионной группы.

Ранее в ведомстве сообщали, что туристка оступилась и упала в обрыв в урочище Джилы-Су Зольского района республики, возле водопада Султан.