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Тело погибшей туристки эвакуировали из ущелья в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали тело погибшей туристки из Свердловской области, которая упала в обрыв во время похода в горах Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Поисковые работы в урочище Джилы-су завершены.

Тело 44-летней погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе. Туристка была в составе экскурсионной группы.

Ранее в ведомстве сообщали, что туристка оступилась и упала в обрыв в урочище Джилы-Су Зольского района республики, возле водопада Султан.

МЧС Кабардино-Балкария КБР
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