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МИД РФ пообещал добиваться снятия ареста с судна "Профессор Молчанов"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - МИД России и компетентные ведомства будут добиваться снятия ареста с судна "Профессор Молчанов", заявили в четверг в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Послу (Норвегии) было указано, что российская сторона категорически не приемлет не только арест судна "Профессор Молчанов", но и в целом активизировавшиеся в последнее время действия Норвегии, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге и требует от Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений и духа Договора о Шпицбергене", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили: "МИД России и российские компетентные ведомства будут добиваться снятия ареста судна".

"МИД России, Посольство России в Норвегии и Генеральное консульство России на Шпицбергене находятся в плотном контакте с представителями российских организаций, а также норвежскими властями. Экипажу и пассажирам судна оказывается необходимая консульско-правовая и иная помощь", - заявили на Смоленской площади.

Губернатор Шпицбергена накануне по распоряжению окружного суда Норд-Тромса арестовал российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге. Окружной суд 31 августа постановил арестовать судно по иску "Нафтогаза", поданного в рамках "борьбы компании за возвращение средств" после потери крымских активов в 2014 году. Судну предписано находиться в Баренцбурге до иного решения губернатора или окружного суда Норд-Тромса.

Порт приписки "Профессора Молчанова" – Архангельск. С июня 2025 года судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург.

МИД РФ Норвегия Шпицберген Баренцбург Профессор Молчанов
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МИД РФ пообещал добиваться снятия ареста с судна "Профессор Молчанов"

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