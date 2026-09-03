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Якорным заказчиком МС-21 стал "Аэрофлот"

Другие компании могут рассчитывать на поставки после 2030 года

Якорным заказчиком МС-21 стал "Аэрофлот"
Фото: Нина Паршина/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Якорным заказчиком МС-21 является "Аэрофлот", уже законтрактовавший 18 таких машин и планирующий заказать еще 90, другие авиакомпании могут рассчитывать на поставки только после 2030 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Относительно авиакомпаний, претендующих на МС-21, то первая партия из 18 машин уже законтрактована "Аэрофлотом", сейчас с авиакомпанией ведутся переговоры о поставке второй партии из 90 самолетов. Параллельно переговоры ведутся и с рядом других авиакомпаний, но это поставки уже после 2030 года, поскольку "якорным" заказчиком, конечно, станет "Аэрофлот", - сказал он журналистам на ВЭФ-2026.

Министр напомнил, что сейчас самолет находится примерно на середине летно-испытательной программы: выполнено порядка половины сертификационных летных испытаний.

Завершение сертификационных полетов и старт серийного выпуска МС-21-310 запланированы на 2027 год, заявлял ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

МС-21 Аэрофлот Антон Алиханов ВЭФ Минпромторг
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