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Минобороны РФ сообщило о новых ударах по украинским портам и судам

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение дня ВС РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

Как сообщили российские военные, удары наносились противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами.

По данным ведомства, в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") нанесен удар цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов.

Как сообщили военные, в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") нанесен удар по складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ.

Кроме того, в районе населенного пункта Новые Беляры (15 км.северо-восточнее порта "Одесса") нанесены удары пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

"Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа "балкер", с грузом военного назначения на рейде порта "Одесса"; два морских судна типа "балкер" и "сухогруз" севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны Одесса Южный
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