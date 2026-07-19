В МИД РФ обеспокоены сообщениями об ударе по АЭС "Дарховин" в Иране

На Смоленской площади ждут от МАГАТЭ непредвзятых оценок

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями об ударе по строящейся в Иране АЭС "Дарховин".

"Отфиксировали распространение в СМИ такой информации. Она вызывает серьезную обеспокоенность как с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, находящегося, как известно, под гарантиями МАГАТЭ, так и в плане все более угрожающей общей динамики вокруг Ирана, которая фактически свела на нет ранее предпринимавшиеся многосторонние усилия по урегулированию кризиса, вызванного американо-израильской агрессией против ИРИ", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, размещенном в канале "Макс" российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, "самого решительного осуждения заслуживает то, с какой циничной легкостью ядерные объекты заносятся атакующими в список целей для военных ударов вопреки международному праву, в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, который однозначно квалифицировал подобные деяния как недопустимые, а также вразрез с нормами и установками МАГАТЭ".

"Исходим из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало произошедшее и даст ему непредвзятую оценку, в том числе с точки зрения прямого ущерба проверочной деятельности Агентства, которая в очередной раз оказалась подорвана самым бесцеремонным и не имеющим оправдания образом", - подчеркнула Захарова.

"Рассчитываем, что Агентство, авторитет и репутация которого фактически поставлены на кон теми, кто берет на прицел и обстреливает ядерные объекты в Иране, предпримет незамедлительные конкретные шаги по пресечению подобного беззакония", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана сообщали, что американские военные обстреляли строящуюся АЭС "Дарховин" в иранской провинции Хузестан.

Согласно этим данным, площадка, на которой строится АЭС, подверглась нескольким ударам в ночь на воскресенье. Информация о масштабах разрушений не приводится.

Позже в МАГАТЭ заявили, что удары США по строящейся иранской АЭС "Дарховин" не привели к выбросу радиации, так как станция была на начальном этапе строительства.

Строительство АЭС "Дарховин" стартовало в 2022 году.