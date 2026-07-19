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Удары по строящейся АЭС в Иране не привели к выбросу радиации

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Удары США по строящейся иранской АЭС "Дарховин", по имеющимся данным, не привели к выбросу радиации, так как станция была на начальном этапе строительства, заявили в воскресенье в МАГАТЭ.

В миреВ Иране заявили об ударах США по строящейся АЭС "Дарховин"Читать подробнее

"Станция находится на очень ранней стадии строительства. Во время последней инспекции МАГАТЭ на ней не было ядерных материалов", - отмечается в сообщении агентства в соцсети X.

В связи с этим, по оценке МАГАТЭ, "риска выброса радиации нет".

В то же время, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал воздержаться от ударов в районе любых атомных электростанций.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что американские военные обстреляли иранскую строящуюся АЭС "Дарховин" в провинции Хузестан.

Согласно этим данным, площадка, на которой строится АЭС, подверглась нескольким ударам в ночь на воскресенье. Информация о масштабах разрушений не приводится.

Строительство АЭС "Дарховин" стартовало в 2022 году.

МАГАТЭ Иран Дарховин
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