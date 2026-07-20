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Иран призвал МАГАТЭ осудить удары США по АЭС "Дарховин"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Иран призвал Международное агентство по атомной энергии осудить удары США по строящейся АЭС "Дарховин", сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

"Иран ожидает, что Совет управляющих МАГАТЭ и гендиректор агентства четко обозначат позицию по этому вопросу и осудят преступление США", - сказал дипломат.

Организация по атомной энергии Ирана сообщила 19 июля, что американские вооруженные силы обстреляли АЭС "Дарховин", строящуюся в провинции Хузестан. По утверждению организации, площадка, на которой строится АЭС, подверглась нескольким ударам в ночь на 19 июля.

Позже в МАГАТЭ отметили, что атака США, по имеющимся данным, не привела к выбросу радиации, так как станция была на начальном этапе строительства.

Багаи осудил действия США, отметив, что площадка для строительства АЭС использовалась исключительно в мирных целях.

Хроника 28 февраля – 20 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МАГАТЭ Иран США Хузестан Исмаил Багаи Дарховин
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