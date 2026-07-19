Беспилотники атаковали несколько городских округов в ДНР, четверо пострадали

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены жилое домостроение, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых автомобилей в городских округах Донецк, Торез, Енакиево, Харцызск, Мангушском, Старобешевском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах".