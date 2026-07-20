Суд вынес приговор бизнесмену по делу о хищении при реставрации Соловецкого монастыря

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал предпринимателя Сергея Волкова виновным в хищении у министерства культуры почти 20 млн рублей.

"Приговором суда Волкову назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Волков признан виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества.

Как установили следствие и суд, с 2011 по 2016 год, будучи руководителем одной из фирм-подрядчиков, Волков вместе с сообщниками похитили бюджетные средства министерства культуры РФ, выделенные на историко-культурную экспертизу объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. Экспертиза была необходима для последующей организации реставрационных работ.

Как ранее сообщала "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Минкультуры, "в результате чего государству нанесен ущерб в размере более 19 млн рублей".

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2018 года и находилось в производстве СК России.