Экс-председатель банка "Агросоюз" получил 16,5 лет за мошенничество на 8 млрд рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил экс-председателя банка "Агросоюз" к 16,5 годам колонии строгого режима за мошенничество на сумму более 8 млрд рублей, сообщили в прокуратуре Москвы в понедельник.

"С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры участник преступного сообщества 63-летний Алексей Зеленцов приговорен к 16 годам 6 мес. колонии строгого режима, со штрафом 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным прокуратуры, "в 2018 году Зеленцов вступил в преступное сообщество, созданное для хищения активов коммерческих банков, после этого он был назначен на руководящие должности в банк".

Далее, "с марта по ноябрь 2018 года, используя свое служебное положение, в составе организованной группы Зеленцов совместно с соучастниками похитил имущество кредитной организации путем приобретения банком неликвидных облигаций коммерческой компании на сумму более 198,7 млн рублей, а также заключения 19 фиктивных договоров цессии с подконтрольным юридическим лицом, по которым уступлен кредитный портфель банка в размере более 7 млрд рублей".

Кроме этого, через подконтрольную сообщникам компанию были незаконно приобретены права на облигации банка стоимостью более 441,5 млн рублей, путем фиктивного погашения ссудной задолженности банк лишен прав требования 122,7 млн рублей, а также без оплаты передана недвижимость банка стоимостью более 149 млн рублей и автомобили стоимостью более 4 млн рублей, рассказали в прокуратуре.

Там уточнили, что в результате кредитной организации причинен имущественный вред на общую сумму более 8 млрд рублей и у банка отозвана лицензия.

Зеленцов лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в банковских организациях, на срок 2 года. Уголовное дело в отношении организаторов и других участников преступного сообщества выделено в отдельное производство, добавили в надзорном ведомстве.