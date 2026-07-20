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Проекты законов о миграционной политике Госдума рассмотрит 21 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение во вторник законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики.

"Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 21 июля, рассмотрит во втором чтении два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности в нашей стране. Соответствующее решение принято на заседании Совета Государственной Думы", - сообщили в пресс-службе Думы со ссылкой на Володина.

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Так, депутаты планируют рассмотреть инициативу, которой предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами. Ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться.

Кроме того, в процедуре второго чтения планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которым расширяется перечень правонарушений, за совершение которых иностранные граждане помимо штрафа будут подлежать выдворению из РФ. Число соответствующих статей КоАП вырастет более чем вдвое и составит 45.

Володин напомнил, что с 2024 года принято 30 федеральных законов в части наведения порядка в сфере миграции, большинство из них - 21 - инициированы депутатами. "Те, кто приезжают в нашу страну работать, учиться, жить, должны знать наши законы и беспрекословно их соблюдать, владеть русским языком, уважать традиции, историю и культуру", - считает председатель Госдумы.

Госдума Вячеслав Володин
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