В РФ сообщили об ударах по судам с военными грузами и резервуарам с ГСМ в портах Украины

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в понедельник днем нанесли удары дронами по портам Украины, резервуарам с горюче-смазочными материалами и судам с грузами для ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в порту "Черноморск" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Также на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затока) беспилотниками поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", сообщили в Минобороны РФ.