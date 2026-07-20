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Минобороны заявило о снижении потенциала ВСУ за счёт ударов по портам и судам

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Удары по портам Украины и судам с военными грузами снижают потенциал украинской армии, заявило Минобороны РФ в понедельник вечером.

Министерство опубликовало кадры ударов беспилотниками "Герань" и "Гербера" по двум морским судам типа "балкер" и сухогрузу, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".

"Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В понедельник вечером Минобороны РФ сообщило о серии новых ударов по украинским портам и судам.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что в порту "Черноморск" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

"На переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В понедельник утром Минобороны РФ заявило, что ночью нанесен удар по Одесскому порту, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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