Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует заметный рост второй день подряд в рамках коррекции после затяжного падения на фоне опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, а также дивидендных отсечек у ряда компаний. Участники рынка откупают сильно подешевевшие ценные бумаги.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2041,48 пункта (+2,04%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 6,4%.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+6,4%), "Полюса" (+5,2%), МКПАО "ВК" (+5,1%), "Аэрофлота" (+3,7%), "Роснефти" (+3,3%), "Газпрома" (+3,1%), "ММК" (+3,1%), "Норникеля" (+2,7%), "ФосАгро" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "Московской биржи" (+2,4%), АФК "Система" (+2,4%), "Интер РАО" (+2,3%), "Северстали" (+2,2%), "Русала" (+2%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+1,9%), "МТС" (+1,8%), ВТБ (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Татнефти" (+1,4%), Сбербанка (+1,2%), МКПАО "Яндекс" (+1,2%), "Т-Технологии" (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "префы" Сбербанка (+1,1%) и "Сургутнефтегаза" (+1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила она в понедельник.

Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по Ирану, которая продолжалась пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). "Американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также системам ПВО, чтобы ослабить способность Ирана продолжать атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. (...) Американские силы остаются в боевой готовности и готовы привлечь Иран к ответственности за неоправданную агрессию в отношении гражданских моряков, стремящихся свободно и открыто проходить через пролив", - говорится в сообщении.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что его силы нанесли удары по американским объектам ПВО, связи и местам размещения БПЛА в Кувейте, передает агентство Tasnim. В частности, по его данным, были поражены радар раннего предупреждения, радиолокационная система противоракетной обороны, телекоммуникационный центр, система спутниковой связи и зенитный ракетный комплекс Patriot на базе Ахмед Аль-Джабер. Кроме того, КСИР утверждает, что уничтожил ангар американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на авиабазе Али Аль-Салем.

КСИР подчеркнул, что операция была направлена на устранение американского радиолокационного контроля в регионе для обеспечения дальнейших ударов с применением баллистических ракет и беспилотников.

КСИР также заявил о том, что его силы нанесли удары по американским системам противовоздушной обороны в Бахрейне, передает государственная телекомпания IRIB. По данным КСИР, его силы в ходе одновременных ударов с применением ракет и беспилотников поразили американскую радиолокационную станцию в городе Мухаррак и систему ПВО Patriot в городе Риффа.

На фоне эскалации американо-иранского конфликта посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии, пишет портал Axios со ссылкой на источники. "Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня", - говорится в сообщении. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Это предложение, как отмечает Axios, позволит остановить боевые действия и полностью открыть пути для судоходства в Ормузском проливе. Также благодаря данной инициативе у Вашингтона и Тегерана появится возможность вернуться к меморандуму о взаимопонимании. В сообщении подчеркивается, обе стороны пока не приняли предложение.

Axios прогнозирует два варианта развития событий - либо стороны заключат 10-дневное перемирие, либо США начнут "масштабную совместную военную кампанию с Израилем, чтобы заставить Тегеран капитулировать". По данным портала, Трамп пока не принял окончательного решения, а чиновники полагают, что следующие несколько дней определят дальнейшее развитие ситуации.

Американский рынок акций снизился в понедельник на фоне общего ослабления аппетита к риску из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. США и Иран продолжают обмениваться ударами, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается, в то время как инвесторы ждут любых шагов, которые могли бы привести к открытию Ормузского пролива и улучшению ситуации с поставками нефти.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренный рост (+0,4%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 21 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Гонконга, материкового Китая, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,1-4,8%.

В свою очередь мировые цены на нефть 21 июля утром умеренно снижаются после повышения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве опустилась на 0,81%, до $88,5 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,76%, до $82,6 за баррель.