Поиск

Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 209 беспилотников

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на площади 2,5 тыс. кв. м возник на производственных объектах в Липецке

Верховный суд рассмотрит запрет хакерских группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow

 Верховный суд рассмотрит запрет хакерских группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow

Правительство рассмотрит проект закона о мерах по стабилизации рынка топлива

В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек, 16 пострадали

Пожар на Wildberries в Электростали планируют полностью потушить к утру

Россия объявила персонами нон грата двух итальянских дипломатов

 Россия объявила персонами нон грата двух итальянских дипломатов

Что произошло за день: понедельник, 20 июля

"Левада-центр" и его директор оштрафованы за несоблюдение закона об иноагентах

 "Левада-центр" и его директор оштрафованы за несоблюдение закона об иноагентах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3246 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10641 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов