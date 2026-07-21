Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 209 беспилотников

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.