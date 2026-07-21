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В Брянской области в результате атак ранены трое

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаках на Климовский район и поселок Суземка, там пострадали три человека.

"В Климовском районе ранены два человека. Жителям была оказана необходимая медицинская помощь, - сообщил он. - Сегодня в Суземке был дважды атакован FPV-дронами тягач-прицеп АПХ "Мираторг". Водитель доставлен в больницу. Грузовик получил значительные повреждения".

Он также напомнил, что за последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ "Мираторг" в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам.

"Повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля. Несмотря на масштаб разрушений, все сотрудники, находившиеся на площадке, были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет", - добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июля 2026 года Военная операция на Украине
Мираторг Брянская область Егор Ковальчук Климовский район Суземка
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