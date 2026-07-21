Военные РФ заявили о поражении оборудования одного из узлов ГТС Украины

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в Сумской области поражен объект газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"FPV-дроны "КВН" на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов - ключевого узла газотранспортной системы Украины",- говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в канале в Max.

Минобороны РФ выложило кадры удара.