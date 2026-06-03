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ВС рассмотрит вопрос о запрете в РФ хакерских группировок Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России принял к производству административное исковое заявление о признании хакерских группировок "Киберпартизаны BY" (Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон"), причастных к кибератакам на критическую инфраструктуру и госучреждения РФ, экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории нашей страны.

"Дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании", - сообщили в пресс-службе ВС РФ.

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Верховный суд РФ
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