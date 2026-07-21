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В РФ сообщили о расширении полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" после взятия под контроль посёлка Волоховское расширяют полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - сказано в сообщении ведомства.

Так здесь прокомментировали ранее распространённое во вторник сообщение о том, что "в результате активных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населённым пунктом Волоховское Харьковской области".

Волоховское находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья.

По данным Минобороны, контроль над Волоховским установили военнослужащие 127-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север".

Перед штурмом позиций противника в населённом пункте разведчики 127-го мотострелкового полка с воздуха выявляли огневые позиции пулеметных и миномётных расчётов, точек запуска БПЛА, а расчёты орудий артиллерии совместно с операторами ударных беспилотников наносили огневое поражение по противнику, сказано в сообщении.

Кроме того, российские военнослужащие вскрывали и заблаговременно уничтожали транспорт подвоза материальных средств, полевые склады боеприпасов и схроны украинских войск.

"Это позволило не только нарушить логистику и управление украинскими формированиями, но и деморализовать личный состав противника", - информирует российское военное ведомство.

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