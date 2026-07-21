Генконсульство в Анталье не получило подтверждений массового отравления россиян в отеле

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Турецкие чиновники не подтвердили информацию об отравлении российских туристов в отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье, сообщили "Интерфаксу" в российском генконсульстве в Анталье.

"Генконсульство России в Анталье установило контакт с профильными турецкими службами, которые не подтвердили указанную в публикации информацию. Обращений российских граждан в генконсульство по поводу отравлений в Аланье также не поступало", - говорится в сообщении.

Российские дипломаты продолжат отслеживать ситуацию и готовы в случае необходимости оказать согражданам соответствующее консульское содействие.

Ранее в СМИ появились сообщения, что более десяти российских туристов, в том числе дети, пожаловались на признаки отравления и бактериальную инфекцию в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Роспотребнадзор направил в турецкий Минздрав запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования ситуации с отравлением россиян в отеле, а также об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.