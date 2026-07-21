КС запретил применять повышающий коэффициент к максимальной ставке налога на землю для застройщиков ИЖС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Конституционный cуд России признал неконституционными нормы Налогового кодекса, позволяющие применять повышающие коэффициенты к предельной ставке земельного налога в 1,5% на участки, приобретенные в предпринимательских целях под застройку индивидуальными домами.

Такое постановление вынесено по итогам проверки положений статей 394 и 396 Налогового кодекса по жалобе ООО "Корнер Казань". Компания является застройщиком коттеджного поселка в Казани и владеет земельными участками под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

С 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, и участки под ИЖС, приобретенные для предпринимательской деятельности, перестали подпадать под льготную ставку в 0,3%; для предпринимателей, занимающихся ИЖС, была установлена предельная ставка в 1,5%. В связи с этим, говорится в жалобе, с 2020 года заявитель платил налог по "общей" максимальной ставке в 1,5% без повышающих коэффициентов, установленных обжалуемыми положениями (коэффициент 2, применяемый в течение трех лет до регистрации прав на жилой дом, и коэффициент 4, если в этот срок права не зарегистрированы).

Однако за 2023 год налог компании посчитали по ставке в 1,5%, применив коэффициенты 2 и 4. "В результате налоговая нагрузка по земельному налогу фактически составила 3-6% от кадастровой стоимости земельных участков", - говорится в жалобе. Компания через суд попыталась признать применение коэффициентов незаконным, но во всех инстанциях ей отказали.

КС счел, что оспариваемые нормы порождают неопределенность и противоречивую практику и признал их неконституционными, оставив за законодателем право внести в регулирование изменения и повысить нагрузку на собственников земли под ИЖС, используемой в предпринимательской деятельности.

Суд указал, что регионы и органы местного самоуправления должны так определять конкретные ставки своих налогов, чтобы налоговое бремя не выходило за пределы, очерченные федеральным законодательством, а закрепленная там максимальная ставка "в любом случае обладала бы сдерживающим эффектом". КС также подчеркнул, что порядок исчисления налога нельзя использовать "исключительно для максимизации налогового бремени", чтобы не подменять им саму ставку, призванную "закрепить понятный и предсказуемый уровень налоговых изъятий".

Из хронологии законодательных изменений суд сделал вывод, что упомянутые повышающие коэффициенты появились в момент, когда льготная ставка в 0,3% распространялась на все земельные участки под ИЖС, то есть предназначались для участков с льготным налогообложением и служили в том числе для того, чтобы не позволить извлечь налоговую выгоду собственникам, которые затягивали строительство. В итоге налоговая нагрузка для них могла вырасти, но лишь до 0,6% или 1,2%, что не превысило бы действующую в отношении всех других участков ставку в 1,5%, к которой, по крайней мере, на тот момент повышающие коэффициенты не предусматривались. "Это давало основания рассматривать ставку в 1,5% не только как предельную для определенных категорий земельных участков, но и как максимальную ставку, обозначающую границы обложения налогом", - говорится в постановлении.

КС обнаружил, что, проводя налоговую реформу 2020 года, законодатель ни в пояснительной записке, ни при обсуждении закона в парламенте не оговорил возможность применения предельной ставки в 1,5% вместе с повышающими коэффициентами 2 и 4. Правоприменительная практика по-разному восприняла эти изменения: один вариант толкования исходит из необходимости такого применения, что и произошло в деле заявителя, другой - из его неправомерности.

Суд подчеркнул, что законодатель вправе установить повышающие коэффициенты к ставке, но его воля должна выражаться явно и недвусмысленно, чтобы исключить различные интерпретации. Кроме того, добавил КС, при отмене ранее установленных льгот требуется обеспечить предсказуемость и плавность перехода к новым налоговым условиям.

При этом суд признал, что обсуждаемое регулирование также можно воспринять и как повышенное налогообложение, которое бы стимулировало в том числе скорейшую застройку подобных участков.

Теперь законодатель с соблюдением правил введения нового налогового регулирования и с учетом позиций КС - может внести в регулирование изменения при обоснованной потребности увеличить налоговое бремя на собственников земли под ИЖС, используемой в предпринимательских целях.

До этого момента, постановил КС, начиная с нового налогового периода, запрещено применять повышающие коэффициенты при исчислении земельного налога в отношении участков под ИЖС, используемых в предпринимательских целях, по налоговым ставкам, установленным в пределах 1,5%.

Уточняется, что постановление не имеет обратной силы и не повлечет пересмотр обязательств по уплате земельного налога. Исключение сделано для налогоплательщиков, которые обратились в суд до его вступления в силу, и их дело или жалоба на текущий момент поданы или находятся на рассмотрении судов.

Дело заявителя подлежит пересмотру.