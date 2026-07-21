Обновленную стратегию развития Арктики планируется подготовить в течение 2-3 месяцев

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Обновленная стратегия развития Арктической зоны РФ, а также связанный с ней комплексный проект Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будут представлены в течение ближайших 2-3 месяцев. Об этом сообщил начальник управления президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков.

"В ближайшее время проект стратегии будет рассмотрен на заседании Совета безопасности РФ и внесен президенту. Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух-трех месяцев получим и саму стратегию, и комплексный проект развития ТТК как практический инструмент её реализации - с конкретными показателями, сроками и участниками", - сказал Вахруков во вторник в Совете Федерации на заседании круглого стола "Развитие Северного морского пути как стратегической альтернативы традиционным морским коридорам".

По его словам, базовый документ стратегического планирования готовится совместно правительством, Морской коллегией и профильной комиссией Госсовета при участии Минвостокразвития.

При этом проект ТТК станет ключевым механизмом выполнения новой арктической стратегии, добавил Вахруков. Туда войдут не только Севморпуть и портовая инфраструктура, но и увязанные с ними речные маршруты по Лене, Оби и Енисею с выходом на Китай, железнодорожные и автомобильные подходы, а также новые энергетические мощности, включая малые АЭС и гидрогенерацию, отметил он.

Финансово-экономическая модель ТТК будет предусматривать как бюджетное финансирование, так и привлечение средств с фондового рынка и иностранных инвестиций, сказал Вахруков.

Президент РФ Владимир Путин поручил актуализировать Основы национальной безопасности России в Арктике и стратегию развития арктической зоны с учетом их горизонта планирования до 2050 года. Основным инструментом реализации стратегии будет комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.

Трансарктический транспортный коридор охватывает порты Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград, Мурманск, Архангельск, Находка, Восточный, Владивосток. В периметр ТТК входит Северный морской путь (СМП), границы которого определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнева на Чукотке.

Россия стремится построить в Арктике на базе ТТК международную транспортную альтернативу, подчеркивая, что Севморпуть на 30% короче маршрута из Европы в Азию через Суэцкий канал.