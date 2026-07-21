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Замглавы МИД отметил общую линию стран ЕС на ограничение политических контактов с Россией

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Европейские страны соблюдают общую линию Евросоюза на ограничение политических контактов с Россией, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Его спросили, поступают ли к Москве запросы о контактах из европейских стран.

"Если говорить не о таких технических контактах, то очевидно, что они (страны ЕС - ИФ) строго соблюдают инструкции, которые разрабатываются в рамках Евросоюза на ограничение политических контактов с Российской Федерацией", - сказал Грушко.

По его словам, дипломатические контакты России с недружественными государствами осуществляются через диппредставительства - зарубежные в России и российские за рубежом - и связаны в основном с вопросами функционирования этих представительств. Кроме того, отметил он, дипломаты таких государств вызываются в Москве в МИД для выражения протеста в связи с недружественными действиями и политикой в отношении России.

Александр Грушко Евросоюз МИД
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