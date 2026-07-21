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Россельхознадзор запретил пяти экспортерам Узбекистана ввоз овощей в РФ

Ограничения вступят в силу с 23 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз в РФ подкарантинной продукции от пяти экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований, сообщает ведомство.

Основной объем поступающей от них продукции приходится на овощи и зеленные культуры. Это, в частности, белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, свекла, томаты. Кроме того, поставляется и виноград.

"Решение принято в связи с участившимися случаями выявлений карантинных объектов при поставках подкарантинной продукции из Узбекистана в Россию, а также для обеспечения продовольственной безопасности, фитосанитарного благополучия российской территории, недопущения ввоза и распространения карантинных объектов", - поясняет служба.

По данным Россельхознадзора, с начала 2026 года выявлено 132 случая обнаружения карантинных объектов, таких как вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick), западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus).

"Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой на российский рынок подкарантинной продукции", - указывает Россельхознадзор.

Россельхознадзор Узбекистан
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