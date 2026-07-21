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Принят закон о повышении до 5 млн руб. порога обязательного аудита отчетности ряда фондов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении с 3 млн до 5 млн руб. годового порога поступлений имущества, при превышении которого для организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда, обязателен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Документ (№1117641-8) в январе внесла в парламент группа депутатов.

В настоящее время бухгалтерская (финансовая) отчетность таких организаций подлежит обязательному аудиту, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному, превышает 3 млн руб. Закон увеличивает этот порог до 5 млн руб.

Из-под действия нормы исключены государственные внебюджетные фонды, специализированные организации управления целевым капиталом, а также фонды, имеющие статус международного фонда в соответствии с федеральным законом "О международных компаниях и международных фондах".

Новый порог будет применяться в отношении отчетности организаций, имеющих организационно-правовую форму общественно полезного фонда (за исключением специализированной организации управления целевым капиталом и международного общественно полезного фонда), начиная с отчетности за 2026 год.

В пояснительной записке отмечалось, что действующий лимит с учетом инфляции распространяется на значительное число небольших фондов и создает для них дополнительную административную нагрузку.

Госдума
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