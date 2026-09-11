Суд отменил регистрацию на выборы в Госдуму кандидата от краснодарского "Яблока"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд удовлетворил административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Владимира Атаманчука, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно информации на сайте избирательной комиссии Краснодарского края, Атаманчук был выдвинут от партии "Яблоко" по одномандатному избирательному округу Краснодарского края № 54 - Южный.

"Основанием для подачи иска послужили сведения о том, что Атаманчук В.Л. заказал и оплатил из специального избирательного фонда агитационный материал, содержащий информацию экстремистского толка. Материал предназначен для использования во время предвыборной кампании", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

По данным пресс-службы, в иске указано, что таким образом Атаманчук нарушил нормы ряда федеральных законов, в связи с чем он не может быть кандидатом в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ девятого созыва.

"Суд, заслушав доводы сторон и изучив материалы административного дела, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска. Регистрация кандидата в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ девятого созыва по одномандатному избирательному округу Краснодарского края - Южный одномандатный избирательный округ N54 В. Л. Атаманчука отменена", - говорится в сообщении.

Согласно информации в картотеке Краснодарского краевого суда, иск был подан Андреем Титовым 9 сентября. По данным на сайте избирательной комиссии региона, Титов выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по тому же одномандатному избирательному округу политической партией "Российская экологическая партия "ЗЕЛЕНЫЕ".