Медведев подчеркнул необходимость довести СВО до победного конца

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия должна довести СВО до конца и поставить в ней точку так, чтобы в будущем никто не попытался отменить ее итоги, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново всё это отматывать", - заявил он в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Видеозапись заявления опубликована в канале Медведева в "Максе".

Медведев отметил, что военная машина Киева будет уничтожена, "как и их политический режим всё равно уйдёт в небытие".