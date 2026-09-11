Электронные сервисы "Пулково" заработали после технического сбоя

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Электронные сервисы "Пулково" возобновили работу после технического сбоя, сообщила пресс-служба петербургского аэропорта.

"Работоспособность всех сервисов восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Пулково" в пятницу днем зафиксировало технический сбой в работе электронных сервисов аэропорта. Регистрация пассажиров на отдельных рейсах временно осуществлялась в ручном режиме. Также не отображалась информация на табло.

В 2025 году пассажиропоток "Пулково" составил 20,8 млн человек, это чуть меньше, чем в 2024 году (20,9 млн человек). На внутренних рейсах аэропорт обслужил 15,9 млн пассажиров (16,7 млн), на международных - 4,9 млн пассажиров (4,2 млн). Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".