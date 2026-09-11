Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросла до 10 га

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Площадь возгорания в заповеднике "Утриш" под Анапой (Краснодарский край) достигла 10 га, сообщает глава города-курорта Светлана Маслова.

"Тушение пожара в заповеднике "Утриш" продолжается. (...) Вертолет МИ-8 сегодня сделал 50 сбросов воды. Однако из-за сухой ветреной погоды огонь быстро распространялся, сейчас площадь пожара составляет 10 га. Если до утра пожар не локализуют и позволит воздушная обстановка, к тушению снова будет подключена авиация", - написала Маслова в своем канале в Max.

Она добавила, что в работе задействованы специалисты МЧС, РСЧС, лесничества, казачества, подготовленные волонтеры.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в заповеднике под Анапой в районе Малого Утриша произошел природный пожар на площади 1,5 га, в пятницу утром площадь возгорания увеличилась до 4,5 га, днем она выросла до 9 га, к тушению привлекли вертолет.